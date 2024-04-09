Полезные советы: как предотвратить телефонное мошенничество и сохранить свои личные данные

Полиция Приморья продолжает информировать жителей о мерах безопасности и защите от мошенников. Пресс-служба ОМВД России в Уссурийске поделилась рекомендациями о том, как вести себя при звонках от незнакомцев.
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Важные советы для общения по телефону с незнакомыми:
Поддерживайте бдительность: не полагайтесь полностью на звонки или сообщения от незнакомцев
Не раскрывайте личную информацию: никогда не сообщайте данные о картах, социальных страхованиях или паролях по телефону
Проверяйте подлинность: передавая информацию или выполняя просьбы, убедитесь в подлинности запроса
Задавайте вопросы: тщательно опрашивайте звонящего. Мошенники обычно не могут дать достаточно информации о себе
Не поддавайтесь давлению: в случае спешки или угроз, сохраняйте настойчивость и проконсультируйтесь с другими
Записывайте информацию: при подозрительных звонках запоминайте номер, дату и время
Будьте готовы завершить разговор: если что-то кажется подозрительным, прерывайте разговор и обращайтесь к официальным источникам
Используйте блокировку номера: для нежелательных звонков используйте функции блокировки на телефоне.
Какие данные не стоит сообщать по телефону:
Личные данные: адрес, дата рождения, номера паспорта и т. д.
Банковские данные: номера карт, PIN-коды, пароли
Пароли и учетные записи: данные для доступа в онлайн-банкинг и соцсети.
Кредитная история: информация о долгах и кредитах
Одноразовые коды: используемые для подтверждения транзакций.
Финансовая информация: данные о доходах и работе
Личные истории: проблемы, семейные обстоятельства
Утверждения об исключительности: не утверждайте, что ваш номер уникален
Подписи и согласия: не соглашайтесь на что-либо, не проверив подлинность источника.