Полезные советы: как предотвратить телефонное мошенничество и сохранить свои личные данные

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Признаки мошенничества: как действовать, если вам позвонил незнакомый номер

1:50
Страхование

Полиция Приморья продолжает информировать жителей о мерах безопасности и защите от мошенников. Пресс-служба ОМВД России в Уссурийске поделилась рекомендациями о том, как вести себя при звонках от незнакомцев.

Признаки мошенничества: как действовать, если вам позвонил незнакомый номер
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важные советы для общения по телефону с незнакомыми:

  1. Поддерживайте бдительность: не полагайтесь полностью на звонки или сообщения от незнакомцев
  2. Не раскрывайте личную информацию: никогда не сообщайте данные о картах, социальных страхованиях или паролях по телефону
  3. Проверяйте подлинность: передавая информацию или выполняя просьбы, убедитесь в подлинности запроса
  4. Задавайте вопросы: тщательно опрашивайте звонящего. Мошенники обычно не могут дать достаточно информации о себе
  5. Не поддавайтесь давлению: в случае спешки или угроз, сохраняйте настойчивость и проконсультируйтесь с другими
  6. Записывайте информацию: при подозрительных звонках запоминайте номер, дату и время
  7. Будьте готовы завершить разговор: если что-то кажется подозрительным, прерывайте разговор и обращайтесь к официальным источникам
  8. Используйте блокировку номера: для нежелательных звонков используйте функции блокировки на телефоне.

Какие данные не стоит сообщать по телефону:

  1. Личные данные: адрес, дата рождения, номера паспорта и т. д.
  2. Банковские данные: номера карт, PIN-коды, пароли
  3. Пароли и учетные записи: данные для доступа в онлайн-банкинг и соцсети.
  4. Кредитная история: информация о долгах и кредитах
  5. Одноразовые коды: используемые для подтверждения транзакций.
  6. Финансовая информация: данные о доходах и работе
  7. Личные истории: проблемы, семейные обстоятельства
  8. Утверждения об исключительности: не утверждайте, что ваш номер уникален
  9. Подписи и согласия: не соглашайтесь на что-либо, не проверив подлинность источника.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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