Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ атаковали мирных граждан в Курской области
На мусульманском празднике в США устроили стрельбу
Глава МИД РФ провел переговоры с специальным координатором ООН по вопросам Ближнего Востока
Эксперт по сетевым угрозам Шуленин: звонят и при ответе абонента бросают трубку мошенники
В США заявили о связи между поддержкой Украины и возможностями американской армии в Европе
Депутат Валуев назвал лицемерием слова главы УЕФА Чеферина об отстранении российских спортсменов
Врач Иванов: риск развития рака снижают кофе, брокколи, помидоры
Аналитик Зварич: российскую валюту в течение года ждут колебания
Глинистые почвы: основы повышения плодородия
Работающие удалённо россияне назвали условия возвращения в офисы

Российские удалёнщики готовы вернуться в офис только в случае кардинального улучшения условий работы

1:20
Общество

Около 60% работающих удалённо россиян отмечают, что они испытывают потерю связи с коллегами и не хватает общения. Об этом говорят результаты исследования, поведённого школой дизайна Contented и исследовательским центром Зарплаты.ру.

Российские удалёнщики готовы вернуться в офис только в случае кардинального улучшения условий работы
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Интересно, что даже те, кто раньше смотрел на сборы на работу как на проблему, сейчас ощущают ностальгию по выбору одежды и аксессуаров для похода в офис.

Однако всего 34% сотрудников, работающих удаленно, выразили желание вернуться в офис, и то исключительно при наличии определённых бонусов.

Повышение заработной платы стало основной мотивацией для 56% из них. 45% готовы отказаться от дистанционной работы, если местоположение офиса поменяется и станет более удобным для них, отмечает Газета.Ru.

33% респондентов также подчеркнули важность улучшенных условий труда, таких как бесплатная еда, тренажёрный зал, организация мастер-классов для сотрудников и удобные места для отдыха.

Таким образом, большинство людей, работающих удаленно, привыкли к этому формату и не хотят ничего менять. Однако существует потенциальное желание вернуться в офис, если будут предоставлены определенные бонусы, такие как повышение заработной платы или улучшение условий работы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Ни единого сорняка: стало известно лучшее средство от непрошеных гостей на грядках — старый метод актуален во все времена
Ни единого сорняка: стало известно лучшее средство от непрошеных гостей на грядках — старый метод актуален во все времена
Последние материалы
Эксперт по сетевым угрозам Шуленин: звонят и при ответе абонента бросают трубку мошенники
В США заявили о связи между поддержкой Украины и возможностями американской армии в Европе
Депутат Валуев назвал лицемерием слова главы УЕФА Чеферина об отстранении российских спортсменов
Врач Иванов: риск развития рака снижают кофе, брокколи, помидоры
Аналитик Зварич: российскую валюту в течение года ждут колебания
Глинистые почвы: основы повышения плодородия
В Госдуме уличили НАТО в убийстве российских граждан
Стивен Брайен: Украина бессильна перед ударами ВКС РФ
Российские удалёнщики готовы вернуться в офис только в случае кардинального улучшения условий работы
Шампиньоны на собственном огороде: как вырастить?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников