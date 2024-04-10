Работающие удалённо россияне назвали условия возвращения в офисы

Около 60% работающих удалённо россиян отмечают, что они испытывают потерю связи с коллегами и не хватает общения. Об этом говорят результаты исследования, поведённого школой дизайна Contented и исследовательским центром Зарплаты.ру.
Интересно, что даже те, кто раньше смотрел на сборы на работу как на проблему, сейчас ощущают ностальгию по выбору одежды и аксессуаров для похода в офис.
Однако всего 34% сотрудников, работающих удаленно, выразили желание вернуться в офис, и то исключительно при наличии определённых бонусов.
Повышение заработной платы стало основной мотивацией для 56% из них. 45% готовы отказаться от дистанционной работы, если местоположение офиса поменяется и станет более удобным для них, отмечает Газета.Ru.
33% респондентов также подчеркнули важность улучшенных условий труда, таких как бесплатная еда, тренажёрный зал, организация мастер-классов для сотрудников и удобные места для отдыха.
Таким образом, большинство людей, работающих удаленно, привыкли к этому формату и не хотят ничего менять. Однако существует потенциальное желание вернуться в офис, если будут предоставлены определенные бонусы, такие как повышение заработной платы или улучшение условий работы.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.