Работающие удалённо россияне назвали условия возвращения в офисы

Российские удалёнщики готовы вернуться в офис только в случае кардинального улучшения условий работы

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Около 60% работающих удалённо россиян отмечают, что они испытывают потерю связи с коллегами и не хватает общения. Об этом говорят результаты исследования, поведённого школой дизайна Contented и исследовательским центром Зарплаты.ру.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Интересно, что даже те, кто раньше смотрел на сборы на работу как на проблему, сейчас ощущают ностальгию по выбору одежды и аксессуаров для похода в офис.

Однако всего 34% сотрудников, работающих удаленно, выразили желание вернуться в офис, и то исключительно при наличии определённых бонусов.

Повышение заработной платы стало основной мотивацией для 56% из них. 45% готовы отказаться от дистанционной работы, если местоположение офиса поменяется и станет более удобным для них, отмечает Газета.Ru.

33% респондентов также подчеркнули важность улучшенных условий труда, таких как бесплатная еда, тренажёрный зал, организация мастер-классов для сотрудников и удобные места для отдыха.

Таким образом, большинство людей, работающих удаленно, привыкли к этому формату и не хотят ничего менять. Однако существует потенциальное желание вернуться в офис, если будут предоставлены определенные бонусы, такие как повышение заработной платы или улучшение условий работы.