В 2024 году 60% российских компаний разрешат удалённую работу

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

В наступающем году больше половины российских компаний дадут возможность удалённой работы своим сотрудникам, пишет в среду "Российская газета" со ссылкой на исследование "Работы.ру"

Фото: Freepik

Сервис трудоустройства опросил представителей 350 российских компаний из разных регионов страны и узнал:

32% из них предложат персоналу гибридный формат работы;

28% — полностью удалённый;

остальные заставят трудиться на рабочем месте.

В уходящем году сотрудники 67% организаций работали удалённо.

В основном это IT-специалисты, рекрутёры и HR-менеджеры, работники сферы маркетинга, PR и SMM, бухгалтеры и менеджеры по продажам, уточняется в исследовании.

13% работодателей считают удалённую работу более результативной, 38% — наоборот, что офис дисциплинирует, 49% не видят большой разницы в производительности труда на рабочем месте или дома.