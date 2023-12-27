В наступающем году больше половины российских компаний дадут возможность удалённой работы своим сотрудникам, пишет в среду "Российская газета" со ссылкой на исследование "Работы.ру"
Сервис трудоустройства опросил представителей 350 российских компаний из разных регионов страны и узнал:
В уходящем году сотрудники 67% организаций работали удалённо.
В основном это IT-специалисты, рекрутёры и HR-менеджеры, работники сферы маркетинга, PR и SMM, бухгалтеры и менеджеры по продажам, уточняется в исследовании.
13% работодателей считают удалённую работу более результативной, 38% — наоборот, что офис дисциплинирует, 49% не видят большой разницы в производительности труда на рабочем месте или дома.
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