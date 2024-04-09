Яков Кедми предположил, на каких условиях Путин согласится на сделку с США

Известный общественный эксперт по вопросам стратегической безопасности Яков Кедми на платформе Deita. ru опубликовал мнение касательно условий, которые может выдвинуть Владимир Путин при переговорах с США.
Он полагает, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку с США при соблюдении двух ключевых условий. Первым условием является полный отказ американского правительства от влияния на руководство бывших советских республик.
Второе условие — полный вывод технической инфраструктуры НАТО за границы 1997 года. Без выполнения этих двух условий Путин не будет всерьёз рассматривать предложения США по установлению долгосрочных отношений.
Владимир Путин уже неоднократно подчёркивал, что переговоры с США должны вестись в комплексе, не только по тем темам, по которым они необходимы для американской элиты, но и по темам, актуальным для России.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.