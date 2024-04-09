Яков Кедми предположил, на каких условиях Путин согласится на сделку с США

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Эксперт Яков Кедми опубликовал мнение об условиях Путина для переговоров с США

0:55
Общество

Известный общественный эксперт по вопросам стратегической безопасности Яков Кедми на платформе Deita. ru опубликовал мнение касательно условий, которые может выдвинуть Владимир Путин при переговорах с США.

Эксперт Яков Кедми опубликовал мнение об условиях Путина для переговоров с США
Фото: flickr.com by The White House is licensed under Public domain

Он полагает, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку с США при соблюдении двух ключевых условий. Первым условием является полный отказ американского правительства от влияния на руководство бывших советских республик.

Второе условие — полный вывод технической инфраструктуры НАТО за границы 1997 года. Без выполнения этих двух условий Путин не будет всерьёз рассматривать предложения США по установлению долгосрочных отношений.

Владимир Путин уже неоднократно подчёркивал, что переговоры с США должны вестись в комплексе, не только по тем темам, по которым они необходимы для американской элиты, но и по темам, актуальным для России. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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