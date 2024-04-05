В Государственной Думе предложили способ решения проблемы трудовых мигрантов

Депутат Толстой предложил сократить срок пребывания трудовых мигрантов в РФ

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский законодатель Петр Толстой высказал мнение о необходимости пересмотреть подход к привлечению трудовых мигрантов в страну.

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Он предложил отказаться от действующей системы патентов, которая регулирует их трудоустройство.

Кроме того, Толстой считает, что следует ограничить срок пребывания в России низкоквалифицированных иностранных работников сроком действия их трудового договора. По его мнению, по истечении этого срока таких работников необходимо обязать покинуть Российскую Федерацию.