В Государственной Думе предложили способ решения проблемы трудовых мигрантов

Российский законодатель Петр Толстой высказал мнение о необходимости пересмотреть подход к привлечению трудовых мигрантов в страну.
Он предложил отказаться от действующей системы патентов, которая регулирует их трудоустройство.
Кроме того, Толстой считает, что следует ограничить срок пребывания в России низкоквалифицированных иностранных работников сроком действия их трудового договора. По его мнению, по истечении этого срока таких работников необходимо обязать покинуть Российскую Федерацию.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.