Министерство строительства и "Дом. РФ" составили тройку лучших миллионников России

Нижний Новгород стал третьим по качеству жизни городом-миллионником России, обойдя по всем показателям все другие мегаполисы кроме двух столиц.
Аналитики из "Дом. РФ" и министерством строительства РФ составили рейтинг 1117 городов, разместив их по рангу в зависимости от населения. Первую категорию составили города-миллионники. Города оценивали по качеству недвижимости соотношению её цены и качества, по доступности городской среды, по туристическому потенциалу и возможностям для карьеры и отдыха.
Первое место получила Москва (307 б.), второе получил Санкт-Петербург (270 б.), а третье место занял Нижний Новгород (237 б.). Казань и Краснодар вошли в "первую пятёрку".
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