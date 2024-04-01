Министерство строительства и "Дом. РФ" составили тройку лучших миллионников России

Третьим по качеству жизни миллионником России стал Нижний Новгород

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Нижний Новгород стал третьим по качеству жизни городом-миллионником России, обойдя по всем показателям все другие мегаполисы кроме двух столиц.

Фото: Личный архив by Антон Мельников

Аналитики из "Дом. РФ" и министерством строительства РФ составили рейтинг 1117 городов, разместив их по рангу в зависимости от населения. Первую категорию составили города-миллионники. Города оценивали по качеству недвижимости соотношению её цены и качества, по доступности городской среды, по туристическому потенциалу и возможностям для карьеры и отдыха.

Первое место получила Москва (307 б.), второе получил Санкт-Петербург (270 б.), а третье место занял Нижний Новгород (237 б.). Казань и Краснодар вошли в "первую пятёрку".