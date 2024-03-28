"Мы будем обжаловать". Бывшего аспиранта МГУ Мифтахова осудили на 4 года колонии за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к четырем годам колонии экс-аспиранта МГУ им. М. В. Ломоносова Азата Мифтахова за оправдание терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Светлану Сидоркину.
"Ему назначено 4 года колонии, из них 2,5 в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Мы будем обжаловать решение", — рассказал она.
Мифтахову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Вину бывший аспирант МГУ не признал.
Это уже не первый приговор Мифтахова. В 2021 году Головинский суд Москвы осудил его на шесть лет колонии за то, что в 2018 году он с соучастниками напал на офис "Единой России", разбив окно и бросив внутрь дымовую шашку. Тогда ему вменили хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды, так как раньше он являлся членом анархистского и оппозиционного движения.
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