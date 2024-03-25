Игорь Краснов доложил Владимиру Путин о пресечении распространения слухов и фейков на тему теракта в Красногорске

Генеральный прокурор доложил о борьбе с фейками на тему теракта в "Крокусе"

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

На совещании президента Владимира Путина с представителями силовых ведомств, посвящённому проблеме недавнего теракта в Подмосковье, генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о борьбе с волной фейков и слухов, которая была организована в первые часы после теракта.

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"По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях".

Действительно, пользователи мессенджеров и соцсетей наблюдали в первые часы после совершения теракта в Красногорске волну панических слухов и недостоверной информации. Сообщалось о массовом минировании торговых центров в крупных городах России, об огромном количестве жертв. Слухи должны были посеять панику, дискредитировать силовые структуры, дезорганизовать общество.

Однако генеральная прокуратура сумела противостоять этой информационной угрозе.