Игорь Краснов доложил Владимиру Путин о пресечении распространения слухов и фейков на тему теракта в Красногорске

На совещании президента Владимира Путина с представителями силовых ведомств, посвящённому проблеме недавнего теракта в Подмосковье, генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о борьбе с волной фейков и слухов, которая была организована в первые часы после теракта.
"По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях".
Действительно, пользователи мессенджеров и соцсетей наблюдали в первые часы после совершения теракта в Красногорске волну панических слухов и недостоверной информации. Сообщалось о массовом минировании торговых центров в крупных городах России, об огромном количестве жертв. Слухи должны были посеять панику, дискредитировать силовые структуры, дезорганизовать общество.
Однако генеральная прокуратура сумела противостоять этой информационной угрозе.
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