Как вести видеосвязь в общественных местах: правила, которые обязательно нужно знать

Эксперт по этикету Свежакова рассказала, допустимы ли видеозвонки в общественном месте

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Ведение видеосвязи в общественных местах допустимо при соблюдении определенных принципов, утверждает эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно словам эксперта, если человек ведет видеозвонок в общественном месте, важно использовать наушники, чтобы не нарушать спокойствие и приватность окружающих.

"Это важно, чтобы не нарушать покой и границы находящихся рядом людей", — отмечает Свежакова.

Кроме того, при видеозвонке не следует снимать других людей без их согласия, рекомендует эксперт. Желательно, чтобы они не попадали в кадр.

Однако Свежакова отмечает, что есть ситуации, когда правила могут быть смягчены. Например, если абитуриентка приехала в Москву для поступления, и ее родители звонят, чтобы убедиться, что она действительно находится в столице, эксперт полагает, что окружающие будут понимающими и не станут считать это нарушением правил.

"Мама, я в столице", — такое сообщение, сопровождаемое демонстрацией местонахождения, вероятно, будет принято окружающими с пониманием, считает эксперт.

Эксперт подчеркивает, что в общем случае важно уважать приватность и комфорт окружающих при ведении видеосвязи в общественных местах, придерживаясь соответствующих правил и норм этикета, сообщает Москва 24.