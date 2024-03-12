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Мастер по ремонту жилья Кирилл Аксёнов: покупать стройматериалы выгоднее по акциям и скидкам, а не до наступления строительного сезона

Специалист по ремонту квартир Кирилл Аксёнов рассказал, когда лучше покупать стройматериалы

2:12
Общество

Специалист по ремонту квартир Кирилл Аксёнов подсказал читателям Pravda. Ru как, когда и где выгоднее приобретать строительные материалы.

Специалист по ремонту квартир Кирилл Аксёнов рассказал, когда лучше покупать стройматериалы
Фото: Спецзаказ.инфо

"Черновые материалы по году не сильно в цене варьируются. В сезон они на 10-15% дороже, чем в не сезон. Больше разброс идет по чистовым материалам — краска, плитка и так далее. В сезон там ценник может возрасти и на 30%, и на 40%, и на 50%. Лучше не ориентироваться, сезон или несезон, а смотреть на возможные акции, скидки. Сетевые магазины как делают? Они берут какой-то товар из сегмента, к примеру, напольные покрытия, и делают его лид-магнитом, делая на него скидку, может быть, даже до себестоимости, либо с небольшой маржой", — раскрывает секреты выгодной покупки стройматериалов эксперт.

Заранее купленные утеплитель, краску или рулонные обои нужно где-то хранить до начала ремонта. Мастер подсказывает, как это сделать не накладно для кошелька.

"Купит сейчас, отвезет куда-то, а потом оттуда нужно будет уже везти на место. Плюс еще заплатит за хранение, допустим, 2-3 месяца. В итоге, то на то может выйти, а, может, еще дороже. Есть вариант: если это новостройка, то можно в чате жильцов, либо на форуме, задать вопрос "у кого квартира стоит без ремонта". Они же платят коммунальные услуги каждый месяц за обслуживание этой квартиры, можно договориться с соседями сделать ее в качестве кладовки. И оплачивать коммунальные услуги за них в качестве аренды этого помещения. Тогда на транспортировку не будет затрат, они будут минимальные", — говорит собеседник Pravda. Ru.

Инфляция, по словам специалиста, не обходит мимо и такую сферу, как услуги по ремонту. Потребителям нужно быть готовыми к тому, что цена в новом сезоне окажется выше прошлогодней.

"Наблюдаем стабильно каждый год прирост по стоимости ремонтных услуг — это где-то 10-15%. Есть дефицит рабочей силы. Рынок это ощущает, и некоторые бригады начинают завышать цены", — называет причину роста стоимости услуг в строительстве и ремонте Кирилл Аксёнов.

Эконом ремонт. Как сэкономить на ремонте.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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