"Это слезы и капли". На Украине заинтересовались налогообложением анонимных Telegram-пабликов

Комитет по свободе слова Верховной Рады готовит запрос в налоговую службу по коммерческой деятельности Telegram-каналов, сообщил глава ведомства Ярослав Юрчишин "Детектору медиа".
Он считает, что необходимо выяснить, на какие средства существуют анонимные паблики и платят ли они налоги с рекламных материалов и анонсов. По словам Юрчишина, запрос к фискалам будет охватывать конкретные каналы и Телеграм в целом.
"Убежден, мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли. А здесь вопрос: если это экономическая деятельность в стране, которая воюет, то эти налоги и сборы явно должны были бы идти на нашу оборону", — добавил глава комитета.
Он рассказал, что главная цель для комитета — не только договориться с Павлом Дуровым о предоставлении Украине "механизмов влияния на российскую пропаганду", но и выяснить, почему "прибыльный бизнес" не облагается налогами.
Юрчишин отметил, что редакторы анонимных пабликов в Телеграм не хотят регистрироваться как медиа, хотя он их к этому призывает. Владельцы каналов объясняют это множеством ограничений, объяснил глава комитета, добавив, что государство должно подумать о мерах мотивации.
"Анонимность — это безответственность и возможность не быть прозрачными. Свобода слова — это производное от ответственности. Анонимность — это не о свободе слова, это о свободе нести что угодно и никак за это не отвечать", — резюмировал Юрчишин.
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