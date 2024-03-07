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"Это слезы и капли". На Украине заинтересовались налогообложением анонимных Telegram-пабликов

Верховная Рада хочет заставить анонимные Telegram-каналы платить налоги

1:35
Общество

Комитет по свободе слова Верховной Рады готовит запрос в налоговую службу по коммерческой деятельности Telegram-каналов, сообщил глава ведомства Ярослав Юрчишин "Детектору медиа".

Верховная Рада хочет заставить анонимные Telegram-каналы платить налоги
Фото: unsplash.com by Том Содог is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Он считает, что необходимо выяснить, на какие средства существуют анонимные паблики и платят ли они налоги с рекламных материалов и анонсов. По словам Юрчишина, запрос к фискалам будет охватывать конкретные каналы и Телеграм в целом.

"Убежден, мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли. А здесь вопрос: если это экономическая деятельность в стране, которая воюет, то эти налоги и сборы явно должны были бы идти на нашу оборону", — добавил глава комитета.

Он рассказал, что главная цель для комитета — не только договориться с Павлом Дуровым о предоставлении Украине "механизмов влияния на российскую пропаганду", но и выяснить, почему "прибыльный бизнес" не облагается налогами.

Юрчишин отметил, что редакторы анонимных пабликов в Телеграм не хотят регистрироваться как медиа, хотя он их к этому призывает. Владельцы каналов объясняют это множеством ограничений, объяснил глава комитета, добавив, что государство должно подумать о мерах мотивации.

"Анонимность — это безответственность и возможность не быть прозрачными. Свобода слова — это производное от ответственности. Анонимность — это не о свободе слова, это о свободе нести что угодно и никак за это не отвечать", — резюмировал Юрчишин.

Ранее ГУР Украины отметил вклад иностранных наемников в борьбу с Россией.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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