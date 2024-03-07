ГУР Украины раскрыло детали о службе наёмников на Украине

ГУР Украины отметило вклад наёмников в дело "обороны" Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские необандеровцы из ГУР (Главного управления разведки) отчитались о наёмниках в ВСУ. По их данным, на настоящий момент в стране служат наёмники из 50 стран из Европы, Америки и Африки. Киевский режим в годовщину создания "международного легиона" отметил высокий вклад наёмников в дело "войны с Россией".

Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18629

Министерство обороны России с самого начала фиксировало высокую активность наёмников в ходе боевых действий. За 2 года СВО было уничтожено порядка 6000 наёмников, ещё несколько тысяч попали в плен или бежали с позиций. Изменялся и кадровый состав, и мотивация наёмников. После гибели и бегства большинства "искателей приключений" и "охотников на русских" костяк наёмников стали представлять военизированные подразделения спецназа западных стран, которые позиционируются как наёмники, но по сути являются не "солдатами удачи", а кадровыми военными, выполняющими негласные приказы руководства своих стран.

Многие наёмники отметились в ряде военных преступлений. 700 человек объявлено в розыск Следственным комитетом.