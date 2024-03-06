Жмоты? Нижегородцы рассказали о своих тратах на подарки к празднику 8 марта

Мужская часть населения Нижнего Новгорода выразила готовность к тратам на подарки к Международному женскому дню. Из опроса, проведённого в Telegram-канале портала NewsNN, выяснилось, что лишь 10% респондентов планируют потратить от одной до трех тысяч рублей.
Общее число участников опроса составило 794 человека, преимущественно женщин. Интерес к результатам проявили 56% жительниц города.
Мужчины, составившие остальную часть респондентов, также раскрыли свои намерения по тратам. 6% из них планируют потратить до тысячи рублей на подарок. У 7% опрошенных бюджет составит от трёх до пяти тысяч рублей.
Еще 6% готовы выделить от пяти до 10 тысяч рублей на подарок, а 4% — до 50 тысяч рублей. Только 3% мужчин планируют потратить более 50 тысяч рублей. Остальные 9% не планируют дарить подарки вовсе.
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