Жмоты? Нижегородцы рассказали о своих тратах на подарки к празднику 8 марта

10% нижегородцев собираются потратить на 8 Марта не больше 3000 рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Мужская часть населения Нижнего Новгорода выразила готовность к тратам на подарки к Международному женскому дню. Из опроса, проведённого в Telegram-канале портала NewsNN, выяснилось, что лишь 10% респондентов планируют потратить от одной до трех тысяч рублей.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Общее число участников опроса составило 794 человека, преимущественно женщин. Интерес к результатам проявили 56% жительниц города.

Мужчины, составившие остальную часть респондентов, также раскрыли свои намерения по тратам. 6% из них планируют потратить до тысячи рублей на подарок. У 7% опрошенных бюджет составит от трёх до пяти тысяч рублей.

Еще 6% готовы выделить от пяти до 10 тысяч рублей на подарок, а 4% — до 50 тысяч рублей. Только 3% мужчин планируют потратить более 50 тысяч рублей. Остальные 9% не планируют дарить подарки вовсе.