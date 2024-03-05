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Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, отметил, что новый учебник истории для 10 - 11 классов даёт хорошую базу знаний для подготовки учащихся к ЕГЭ

Торкунов: новый учебник истории даёт хорошую базу для подготовки к экзаменам

1:11
Общество

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, в интервью ТАСС отметил, что новый учебник истории для 10 — 11 классов даёт хорошую базу знаний для подготовки учащихся к Единому государственному экзамену.

Торкунов: новый учебник истории даёт хорошую базу для подготовки к экзаменам
Фото: commons.wikimedia.org by ИЛилеев is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Учащиеся с 5 по 9 классы пока будут учиться по старым учебниками. Новые пособия для них должны выпустить к следующему учебному году.

Ректор также поделился тем, что во время его поездок по России к нему часто подходили учителя и хвалили новый учебник за удобство. В нём есть QR-код, благодаря которому читатель попадает на дополнительный материал, например, на спектакль, художественный или документальный фильм по изучаемой теме.

"Мне кажется, что это очень хорошая находка, которая дает возможность и детям, и учителям посмотреть на те или иные исторические события в том числе и с художественной точки зрения, как это было отображено в свое время в кинофильмах, в спектаклях, в документальных фильмах. Так что, я надеюсь, этот учебник будет полезен всем, кто заканчивает школу в этом году,” — добавил он.

Торкунов пообещал, что учебник ещё будет дорабатываться и пополняться новыми разделами и фактами.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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