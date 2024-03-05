Проверки "Яндекс такси" за доминирующее положение на рынке могут начаться в ближайшее время

В скором времени могут начаться проверки "Яндекс такси" за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.
По словам главы ведомства, которые приводит ТАСС, большое количество пользователей сервиса, и пассажиры, и водители жалуются на него в связи с доминирующим положением на рынке.
"Компания действительно доминирующее положение занимает — 80 процентов. В разных регионах по-разному, но по Москве — не меньше", — сказал Шаскольский в Совете Федерации.
Он отметил, что существуют и отдельные вопросы в отношении сервиса такси, связанные с порядком блокирования пассажиров и водителей, а также рассчетом вознаграждения и платы.
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