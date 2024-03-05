Проверки "Яндекс такси" за доминирующее положение на рынке могут начаться в ближайшее время

ФАС России сможет начать проверки "Яндекс такси" за нарушение антимонопольного законодательства

0:13 Your browser does not support the audio element. Общество

В скором времени могут начаться проверки "Яндекс такси" за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

По словам главы ведомства, которые приводит ТАСС, большое количество пользователей сервиса, и пассажиры, и водители жалуются на него в связи с доминирующим положением на рынке.

"Компания действительно доминирующее положение занимает — 80 процентов. В разных регионах по-разному, но по Москве — не меньше", — сказал Шаскольский в Совете Федерации.

Он отметил, что существуют и отдельные вопросы в отношении сервиса такси, связанные с порядком блокирования пассажиров и водителей, а также рассчетом вознаграждения и платы.