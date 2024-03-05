У жительницы Сибири органы опеки забрали детей из-за долга за электричество

Женщина, живущая в Новосибирской области в деревне Подгорной, является многодетной матерью. У нее забрали детей из-за долга за электричество в размере четыре тысячи рублей.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.