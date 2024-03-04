Глава Минюста Украины Малюська считает справедливым отправлять на фронт коррупционеров и нарушителей правил дорожного движения

В Минюсте Украины предложили мобилизовывать осужденных за коррупцию и нарушение ПДД

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Было бы справедливо мобилизовывать и отправлять на фронт осужденных за коррупцию и нарушение ПДД, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Глава ведомства считает, что "интереснее начинать не столько с осужденных, сколько с тех, у кого есть судимость". Речь идет о людях, которые уже отбыли заключение или вообще никогда не попадали в тюрьму, пояснил Малюська.

Он отметил, что среди коррупционеров много патриотов, но их патриотизм "своеобразный" и "они жадные". Малюська добавил, что большинство граждан Украины хоть раз давало взятку.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что войска НАТО будут отправлены на Украину.