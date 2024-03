Глава Минюста Украины Малюська считает справедливым отправлять на фронт коррупционеров и нарушителей правил дорожного движения

Было бы справедливо мобилизовывать и отправлять на фронт осужденных за коррупцию и нарушение ПДД, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International