"Это произойдет". Глава Сербии Вучич уверен, что Запад отправит войска на Украину

Мир ожидает большое количество сложных ситуаций, в целом все будет ухудшаться, уверен президент Сербии Александр Вучич.
Комментируя развитие конфликта на Украине, политик отметил, что ранее отправка Киеву танков американского и европейского производства казалась невозможной, но это произошло. Теперь, обратил внимание Вучич, начались разговоры о возможном присутствии военного контингента НАТО в зоне боевых действий, и снова многие в это не верят.
"Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, но это произойдет. Ситуация будет ухудшаться повсюду", — сказал президент.
Также Вучич высказался о развитии мировой ситуации для Сербии, отметив, что необходимо найти решение, которое обеспечит защиту республику и ее население в Косово и Метохии, а также защитит этот регион в составе Сербии.
Ранее бельгийский генерал сообщил о нехватке боеприпасов у Европы.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.