"Это произойдет". Глава Сербии Вучич уверен, что Запад отправит войска на Украину

Президент Сербии Вучич допустил отправку войск НАТО на Украину

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Мир ожидает большое количество сложных ситуаций, в целом все будет ухудшаться, уверен президент Сербии Александр Вучич.

Комментируя развитие конфликта на Украине, политик отметил, что ранее отправка Киеву танков американского и европейского производства казалась невозможной, но это произошло. Теперь, обратил внимание Вучич, начались разговоры о возможном присутствии военного контингента НАТО в зоне боевых действий, и снова многие в это не верят.

"Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, но это произойдет. Ситуация будет ухудшаться повсюду", — сказал президент.

Также Вучич высказался о развитии мировой ситуации для Сербии, отметив, что необходимо найти решение, которое обеспечит защиту республику и ее население в Косово и Метохии, а также защитит этот регион в составе Сербии.

Ранее бельгийский генерал сообщил о нехватке боеприпасов у Европы.