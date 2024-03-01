Сервис Superjob: россияне продлят выходные на 8 марта отгулами

Каждый десятый опрошенный россиянин собирается продлить отдых на 8 марта отпуском и отгулами

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждый десятый россиянин планирует присоединить свой отпуск к выходным на 8 марта для более продолжительного отдыха. Эта информация основана на опросе сервиса по поиску работы Superjob.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Каждый десятый работающий хочет продлить отдых на 8 марта отпусками и отгулами. У 64% опрошенных нет подобных планов. 13% пока не определились", — говорится в опросе.

Это сопоставимо с продлением времени отдыха дополнительными днями на 23 февраля. Относительно женщин, 55% заявили, что точно любят 8 марта, 25% — им это нравится, и 18% — относятся к этой дате нейтрально. У мужчин соотношение положительных и нейтральных оценок примерно одинаковое — 35% и 28% соответственно.