"Он не похож на шутника": пользователи Сети удивлены заявлениями президента России

Обращение президента РФ Владимира Путина к Западу шокировало пользователей социальной сети

Зарегистрированные пользователи запрещенной в России социальной сети стали комментировать заявления президента РФ Владимира Путина во время послания Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Людей шокировали обращения главы государства к Западу. В частности слова Путина о том, что в Москве есть такое оружие, которое может уничтожить цели в западных государствах.

"Он не похож на того, кто шутит в такие моменты", — написал один из пользователей Сети.

Другой пользователь написал комментарий: "На Западе сами сначала зовут Россию на войну, а потом будут рыдать".

Также читатели восхищались деятельностью президента и выражали уверенность в том, что он борется не только с нацизмом в Украине, но и со злом в мире, пишут РИА Новости.