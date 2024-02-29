"Он не похож на шутника": пользователи Сети удивлены заявлениями президента России

Зарегистрированные пользователи запрещенной в России социальной сети стали комментировать заявления президента РФ Владимира Путина во время послания Федеральному собранию.
Людей шокировали обращения главы государства к Западу. В частности слова Путина о том, что в Москве есть такое оружие, которое может уничтожить цели в западных государствах.
"Он не похож на того, кто шутит в такие моменты", — написал один из пользователей Сети.
Другой пользователь написал комментарий: "На Западе сами сначала зовут Россию на войну, а потом будут рыдать".
Также читатели восхищались деятельностью президента и выражали уверенность в том, что он борется не только с нацизмом в Украине, но и со злом в мире, пишут РИА Новости.
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