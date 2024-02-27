Клара Новикова рассказала похожую на анекдот историю из своей молодости, которая заставила её выйти замуж

Клара Новикова рассказала о курьёзном случае во Львове

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Во время сольного концерта в Москве Клара Новикова рассказала историю из своей молодости, произошедшую во Львове.

Фото: flickr.com by xiquinhosilva is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Концерт проходил в камерной обстановке, что настроило юмористку на откровенный лад. Она много рассказывала о своих отношениях с мужчинами, в том числе о первом муже, за которого она вышла замуж, чтобы реабилитироваться перед своими еврейскими родителями, иначе им могло быть стыдно за дочь.

Когда Новикова работала в Кировоградской филармонии, за ней ухаживал барабанщик Виктор Новиков, чью фамилию она до сих пор носит. Когда, ещё не будучи женатыми, они поехали на гастроли во Львов, Новиков пошёл в номер к Кларе и засиделся у неё допоздна. После 11 вечера горничная стала его выгонять, он сначала ушёл, но потом, когда горничная скрылась, вернулся.

В 7 утра раздался стук в дверь. Будущая юмористка, вспомнив обещание горничной следить за ними, испугалась и заставила Виктора спрятаться в одной простыне на балконе, однако это оказалась не горничная, а двоюродный брат Клары, решивший навестить сестру. Она сказала ему, что вышла замуж, а на вопрос, где её муж, ответила, что он на балконе. Вскоре пришла горничная и стала возмущаться, что к Кларе в номер пришёл уже второй мужчина. Случился скандал, и молодым людям пришлось пожениться.

"Мои еврейские родители не выдержали бы этого позора. Так мне пришлось выйти замуж за этого Витю Новикова и привести его к папе познакомиться. Я вышла замуж, чтобы моему папе не было стыдно за то, что я провожу ночи с каким-то парнем из Днепропетровска", — призналась со сцены Новикова.

Также она рассказала о своём отношении к СВО. У Новиковой много друзей-украинцев, которых она всем сердцем поддерживает. Из России артистка не уезжает, потому что всю жизнь прожила в этой стране и ко всему привыкла.

"Я никуда не уезжаю, потому что здесь моё всё. Я здесь живу очень много лет. Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать", — сказала Новикова.

Напоследок юмористка призвала всех женщин любить своих мужчин и быть с ними нежными и ласковыми.