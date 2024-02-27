Национальная система платежных карт: ранее скачанные приложения "СБПэй" и "Привет!" работают в штатном режиме

Национальная система платежных карт (НСПК) рекомендует россиянам не удалять и не обновлять уже установленные приложения "СБПэй" и "Привет!".
Ранее эти приложения пропали из магазина приложений AppStore. Версии, которые были скачаны на телефон до этого, продолжают работать в штатном режиме, сообщила НСПК.
"Рекомендуем пока не обновлять и не удалять приложения", — говорится в сообщении оператора.
Представители НСПК отметили, что на смартфонах с iOS сервис "Привет!" доступен в web-версии из любого браузера. Установить приложения "СБПэй" и "Привет!" сейчас можно только на гаджетах с Android из RuStore. Оплата через СБП доступна в мобильных приложениях банков — участников НСПК.
Национальная система платежных карт была внесена в санкционный список Минфином США 23 февраля. В компании подчеркнули, что рестрикции не повлияют на работу платежных сервисов внутри России и что ограничений на операции с иностранными партнерами со стороны платежной системы "Мир" нет.
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