Леру Кудрявцева рассказала, что в момент перелома ноги пострадала её маленькая дочь: "Она плачет, кричит"

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности инцидента, в результате которого она получила серьёзную травму ноги.
Кудрявцева опровергла информацию о том, что сломала ногу во время съёмок. Несчастный случай произошёл дома у звезды ТВ. В тот день Кудрявцева репетировала свой танец. Во время прыжков она упала и почувствовала резкую боль, которая сопровождалась хрустом.
Медики впоследствии выяснили, что в колене порвалась связка, поэтому тазобедренная кость сломалась при столкновении о голень.
При падении пострадала 5-летняя дочка телеведущей Маша.
"Я упала на ручку своей дочки, она рядом стояла. Она плачет, кричит, а я не могу ничего сделать, я её испугаю, лежу на спине, слёзы катятся", — рассказала Лера.
Ведущая шоу "Звёзды сошлись" объяснила, что лежала на полу целый час, так как дома никого больше не было.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.