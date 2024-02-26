Леру Кудрявцева рассказала, что в момент перелома ноги пострадала её маленькая дочь: "Она плачет, кричит"

Сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что получила травму на глазах своей дочери

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности инцидента, в результате которого она получила серьёзную травму ноги.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Леры Кудрявцевой

Кудрявцева опровергла информацию о том, что сломала ногу во время съёмок. Несчастный случай произошёл дома у звезды ТВ. В тот день Кудрявцева репетировала свой танец. Во время прыжков она упала и почувствовала резкую боль, которая сопровождалась хрустом.

Медики впоследствии выяснили, что в колене порвалась связка, поэтому тазобедренная кость сломалась при столкновении о голень.

При падении пострадала 5-летняя дочка телеведущей Маша.

"Я упала на ручку своей дочки, она рядом стояла. Она плачет, кричит, а я не могу ничего сделать, я её испугаю, лежу на спине, слёзы катятся", — рассказала Лера.

Ведущая шоу "Звёзды сошлись" объяснила, что лежала на полу целый час, так как дома никого больше не было.