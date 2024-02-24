Лера Кудрявцева показала прошитую штырями ногу после хирургического вмешательства

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео ноги, с которой поработали хирурги после перелома.
Кудрявцева разместила в своём Telegram-канале кадры с больничной койки. На видео заметно, что нога звезды скреплена особыми хирургическими штырями.
"И пришили (привинтили) в колено", — подписала кадры знаменитость.
Ранее Кудрявцева жаловалась на самочувствие после операции, которую ей сделали в госпитале Минобороны РФ.
Телеведущая объясняла, что серьёзную травму ноги получила во время репетиции. Первую помощь ей оказал присутствующий на съёмках врач после чего её экстренно госпитализировали на скорой помощи.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.