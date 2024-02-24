Лера Кудрявцева показала прошитую штырями ногу после хирургического вмешательства

Лера Кудрявцева показала ногу после операции

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео ноги, с которой поработали хирурги после перелома.

Фото: Инстаграм Кудрявцевой

Кудрявцева разместила в своём Telegram-канале кадры с больничной койки. На видео заметно, что нога звезды скреплена особыми хирургическими штырями.

"И пришили (привинтили) в колено", — подписала кадры знаменитость.

Ранее Кудрявцева жаловалась на самочувствие после операции, которую ей сделали в госпитале Минобороны РФ.

Телеведущая объясняла, что серьёзную травму ноги получила во время репетиции. Первую помощь ей оказал присутствующий на съёмках врач после чего её экстренно госпитализировали на скорой помощи.