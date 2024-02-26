Букинистический бум: писатель Ковалёв-Случевский рассказал, почему новые книги издают ничтожными тиражами

В России почти в два раза вырос спрос на бывшие в употреблении книги

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель, историк и культуролог Константин Ковалев-Случевский в беседе с Pravda. Ru назвал малые тиражи книжных новинок причиной всплеска интереса к букинистике.

Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Бывшие в употреблении книги заняли в прошлом году на рынке солидную нишу. Например, доля реализованной через сервис "Авито" подержанной литературы составила 66 процентов. Собеседник Pravda. Ru подкрепляет цифры собственными наблюдениями.

"Я это вижу по городку в Переделкино. Там какие-то старые книги, библиотеки, где много книг таких пожухлых, пожелтевших, не особо важных или интересных, принадлежащих перу малоизвестных писателей, советских в том числе, вдруг приобрели какое-то внимание, известность. Молодые люди сидят, листают их, перебирают на полках, интересуются этим, чего раньше не было вообще, потому что никто туда даже не подходил. Вот это для меня большая загадка", — удивляется писатель.

Малые тиражи книжных новинок и пробелы в логистике историк считает основной причиной повышения спроса на букинистическую литературу.

"Нарушена система распространения и доведения книги до результата, то есть до читателя. Тиражи настолько малы, несопоставимо малы, например, с советским периодом. Книга в Советском Союзе выходила большим тиражом, в течение двух-трех недель лежала на прилавках книжных магазинов почти в 100 городах. Сейчас это совершенно невозможно. Книга, если дойдет до Магадана из Москвы, превратится в золотую. И каких-то книг просто не хватает. Никто их не издает, потому что это невыгодно, маленьким тиражом тем более", — считает эксперт.

Такой жанр литературы, как нон-фикшн (не вымысел) Константин Ковалёв-Случевский называет самым популярным на вторичном книжном рынке.

"Нон-фикшн дает такую правду, дает более точную информацию, более компактную по объему, ее легче читать, потому что времени у людей мало. Пока не появятся новые литераторы, которые писали бы, например, стихи и прозу достойного уровня, которые бы народ принял. У нас талантливых как будто бы много, а великих совсем нет. Такой период. Они есть, просто их никто не видит, никто не занят литературой как таковой, никто не интересуется литературой как важнейшей составной частью общества", — посетовал писатель.