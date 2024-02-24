Иностранных агентов долой из информационного поля: россиянам раскрыли подробности нового законопроекта

Зампред комитета ГД по информационной политике Свинцов заявил, что новый законопроект запретит иноагентам пользоваться российскими соцсетями

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов представил обсуждаемую в Госдуме инициативу о запрете использования социальных сетей иностранными агентами.

Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

По его словам, в случае принятия законопроекта, иностранные агенты будут лишены возможности пользоваться популярными российскими платформами, такими как "ВКонтакте", "Одноклассники" и Rutube. Это, в свою очередь, негативно отразится на их доходах, получаемых внутри страны, сообщает URA.RU.

Идея полного запрета встречает поддержку в Государственной думе, где обсуждается концепция соответствующего законопроекта. Депутаты выражают готовность вынести эту инициативу на рассмотрение. Андрей Свинцов также подчеркнул, что запрет затронет не только доступ к социальным сетям, но и возможность осуществления финансовых операций через российские банки.

Цель законопроекта, как отмечает Свинцов, заключается в исключении иностранных агентов из российского информационного пространства. Он считает, что отсутствие доступа к российским социальным сетям и возможности заработка на них уберет у иностранных агентов аудиторию и финансовую поддержку в России.