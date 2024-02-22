В МВД рассказали, что начали принимать документы на российские паспорта от жителей Авдеевки

Первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД РФ сообщает, что жители освобожденной Авдеевки уже написали заявления на получение российского паспорта.

Фото: samddn.ru

Ранее глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко рассказал, что жители из Авдеевки подали документы на получение российского паспорта в Ясиноватой.

"Первые жители из освобожденной Авдеевки, подали документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации в миграционную службу города Ясиноватая", — отметил Шевченко.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что многих жителей Авдеевки вывезли в пункты временного проживания. Пояснил, что в населенном пункте идут работы по разминированию. Но часть населения остается в городе.