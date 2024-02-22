В МВД рассказали, что начали принимать документы на российские паспорта от жителей Авдеевки

МВД РФ сообщает, что жители освобожденной Авдеевки уже написали заявления на получение российского паспорта.
Ранее глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко рассказал, что жители из Авдеевки подали документы на получение российского паспорта в Ясиноватой.
"Первые жители из освобожденной Авдеевки, подали документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации в миграционную службу города Ясиноватая", — отметил Шевченко.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что многих жителей Авдеевки вывезли в пункты временного проживания. Пояснил, что в населенном пункте идут работы по разминированию. Но часть населения остается в городе.
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