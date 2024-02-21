Как работники нефтегазовой компании одержали победу в суде и вернулись на свои места

Шесть работников АО "Таманьнефтегаз” успешно добились восстановления на своих рабочих местах и получения компенсаций после полуторагодичных судебных процессов.
Инициатива и поддержка первички и краевой организации профсоюза сыграли важную роль в этом процессе. Работники были уволены из-за несогласия с ухудшением условий труда и изменением оплаты труда. Об этом сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".
После решения суда работодатель должен выплатить им значительные компенсации. Этот случай стал победой защиты трудовых прав работников и показал важность деятельности профсоюзов в защите интересов трудящихся.
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