Как работники нефтегазовой компании одержали победу в суде и вернулись на свои места

Работники АО "Таманьнефтегаз” восстановлены после судебных процессов

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Шесть работников АО "Таманьнефтегаз” успешно добились восстановления на своих рабочих местах и получения компенсаций после полуторагодичных судебных процессов.

Фото: flickr.com by Chris Potter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инициатива и поддержка первички и краевой организации профсоюза сыграли важную роль в этом процессе. Работники были уволены из-за несогласия с ухудшением условий труда и изменением оплаты труда. Об этом сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".

После решения суда работодатель должен выплатить им значительные компенсации. Этот случай стал победой защиты трудовых прав работников и показал важность деятельности профсоюзов в защите интересов трудящихся.