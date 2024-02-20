"Никто не служил": 22% процента москвичек не станут поздравлять мужчин на 23 февраля

Российский сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди экономически активных жителей столицы по поводу их отношения к Дню защитника Отечества.
Согласно этим данным, 22% женщин не собираются поздравлять с Днем защитника Отечества своих коллег по причине того, что "их мало, и никто из них не служил". Зато каждая вторая работница уверена в обратном (50%) и готовит мужчинам подарки (33%), поздравления и чаепития (15%).
Что касается представителей мужского пола, то каждый второй москвич уверен в том, что 23 февраля — профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. 37% горожан считают этот день праздником всех мужчин, а для 10% — это просто еще один выходной день в календаре.
Кроме того, согласно опросу, проведенному банком "Русский стандарт", деньги стали самым непопулярным среди мужчин подарком в 2024 году, хотя в прошлом году желаемый подарок в виде денег лидировал среди респондентов (29%). Самым популярным выбором стал полезный подарок (45%). На втором месте — запоминающийся подарок для души, который хотят преподнести 30% женщин.
Напомним, что в феврале и марте работающие по пятидневному графику россияне будут отдыхать по три дня подряд. Длинные выходные ждут работников уже на этой неделе.
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