"Никто не служил": 22% процента москвичек не станут поздравлять мужчин на 23 февраля

Почти четверть москвичек не собираются поздравлять мужчин на 23 февраля

Российский сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди экономически активных жителей столицы по поводу их отношения к Дню защитника Отечества.

Фото: geschenkhamster.de is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно этим данным, 22% женщин не собираются поздравлять с Днем защитника Отечества своих коллег по причине того, что "их мало, и никто из них не служил". Зато каждая вторая работница уверена в обратном (50%) и готовит мужчинам подарки (33%), поздравления и чаепития (15%).

Что касается представителей мужского пола, то каждый второй москвич уверен в том, что 23 февраля — профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. 37% горожан считают этот день праздником всех мужчин, а для 10% — это просто еще один выходной день в календаре.

Кроме того, согласно опросу, проведенному банком "Русский стандарт", деньги стали самым непопулярным среди мужчин подарком в 2024 году, хотя в прошлом году желаемый подарок в виде денег лидировал среди респондентов (29%). Самым популярным выбором стал полезный подарок (45%). На втором месте — запоминающийся подарок для души, который хотят преподнести 30% женщин.

Напомним, что в феврале и марте работающие по пятидневному графику россияне будут отдыхать по три дня подряд. Длинные выходные ждут работников уже на этой неделе.