Самая высокая доля разводов: выяснилось, какие профессии портят семейную жизнь

Психолог Вафин: бармены и массажисты чаще остальных сталкиваются с ревностью

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Финансовый аспект играет важную роль в укреплении и стабилизации брака. Однако не каждая профессия способствует гармонии в отношениях.

Фото: Openverse by firemedic58 is licensed under CC BY 2.0

Психолог Артур Вафин отмечает, что наибольшие трудности совмещения работы и семейной жизни возникают у людей, занятых в эротической индустрии, стриптизе или производстве контента для взрослых. Тем не менее, вызовы также могут возникнуть и у представителей более обычных профессий.

"Хотя сегодня профессия официантки уже не ассоциируется с непристойными ассоциациями, она все же может вызывать ревность у супруга. Среди мужских профессий не рекомендуется выбирать те, которые включают вахтовый метод работы и частые командировки. Однако мы знаем и примеры прочных браков у капитанов дальнего плавания", — отмечает эксперт в интервью с корреспондентом онлайн издания "Подмосковье Сегодня".

По мнению собеседника, создание крепкой семьи легче для тех, кто работает с регулярным графиком, без чрезмерных авралов.

"Это когда выходные приходятся на субботу и воскресенье, а рабочие дни — с понедельника по пятницу. Профессия не так важна, главное — иметь стабильный график", — подчеркивает психолог.

Тем не менее, даже в стабильных браках жизнь не всегда безоблачна.

"Профессии, требующие высокой ответственности, такие как врач, пожарник и военнослужащий, часто связаны с проблемами в браке, хотя и обеспечивают стабильный доход. Особенно часто это касается врачей, которые обращаются ко мне за консультациями по отношениям и укреплению семейных уз", — добавляет Вафин.

Однако самый высокий процент разводов зафиксирован среди барменов и массажистов: близкое контактирование с телом и клиентами в изменённом состоянии сознания может вызывать ревность и в некоторых случаях даже приводить к изменам, отмечает психолог.