Последствия прошедшего ледяного дождя в центре России будут ощущаться ещё несколько дней, считает синоптик

На смену ледяному дождю и туману в европейскую части нашей страны придут холода.
"Само выпадение переохлажденных осадков продолжительное время не занимает. А то, что остается потом на предметах и на дорогах, то есть последствия выпадения замерзающего дождя, может продолжаться сколь угодно долго, пока сохраняется минусовая температура или пока механический налет не воздействует. Я в качестве примера приведу 2010 год, когда замерзающий дождь продолжительный (это было перед Новым годом в Центральной России) привел к сильному гололеду. Толщина отложения льда достигала тогда 2 см. Потом ударили морозы. И морозная погода продолжалась вплоть до конца января. И вся природа была "хрустальной", — напоминает об интересном природном явлении синоптик.
Ни на какое потепление жителям центра России в ближайшее время рассчитывать не стоит, говорит специалист.
"Наоборот, речь идет о похолодании, речь идет о сретенских морозах. Они распространятся на всю европейскую часть России от Балтики, даже не только европейскую, в том числе, Урал и Западная Сибирь. Морозы будут сильными, бесснежными. Поэтому ни о какой оттепели речь не идет. Если бы шла речь о потеплении, то я бы сразу сказал, что придет оттепель, она этот лед растопит. Но, увы", — даёт "холодный" прогноз Леонид Старков.
Обледенение после замерзающего дождя поверхностей- дорог, машин, деревьев- создаёт неудобства не только людям. К примеру, ледяная корка на земле и растениях лишает кормовой базы птиц.
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