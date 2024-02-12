Последствия прошедшего ледяного дождя в центре России будут ощущаться ещё несколько дней, считает синоптик

Ведущий метеоролог GISMETEO Леонид Старков рассказал Pravda.Ru о погоде на ближайшие дни

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

На смену ледяному дождю и туману в европейскую части нашей страны придут холода.

Фото: TG-канал Ateo Breaking

"Само выпадение переохлажденных осадков продолжительное время не занимает. А то, что остается потом на предметах и на дорогах, то есть последствия выпадения замерзающего дождя, может продолжаться сколь угодно долго, пока сохраняется минусовая температура или пока механический налет не воздействует. Я в качестве примера приведу 2010 год, когда замерзающий дождь продолжительный (это было перед Новым годом в Центральной России) привел к сильному гололеду. Толщина отложения льда достигала тогда 2 см. Потом ударили морозы. И морозная погода продолжалась вплоть до конца января. И вся природа была "хрустальной", — напоминает об интересном природном явлении синоптик.

Ни на какое потепление жителям центра России в ближайшее время рассчитывать не стоит, говорит специалист.

"Наоборот, речь идет о похолодании, речь идет о сретенских морозах. Они распространятся на всю европейскую часть России от Балтики, даже не только европейскую, в том числе, Урал и Западная Сибирь. Морозы будут сильными, бесснежными. Поэтому ни о какой оттепели речь не идет. Если бы шла речь о потеплении, то я бы сразу сказал, что придет оттепель, она этот лед растопит. Но, увы", — даёт "холодный" прогноз Леонид Старков.

Обледенение после замерзающего дождя поверхностей- дорог, машин, деревьев- создаёт неудобства не только людям. К примеру, ледяная корка на земле и растениях лишает кормовой базы птиц.

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