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52% россиянок решила не поздравлять трусов, неслуживших и уклонистов с 23 февраля

MilitaryTimes: половина россиянок не поздравят неслуживших и трусов с 23 февраля

2:12
Общество

С каждым годом СВО всё больше женщин отказываются поздравлять и дарить подарки на 23 февраля трусам и уклонистам — таковы данные национальных соцопросов.

MilitaryTimes: половина россиянок не поздравят неслуживших и трусов с 23 февраля
Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Например, опрос MilitaryTimes показал, что только каждая третья женщина поздравит окружающих мужчин "потому, что они родились мужчинами" (36%).

Зато более половины россиянок заявили, что поздравят только тех, кто служил в советской и российской армии, а также собирается служить срочную или отправиться на СВО. И не поздравят уклонистов и тех, кто трусит - боясь возможного призыва или мобилизации.

При этом 12% в силу традиций поздравят "по умолчанию" родных мужчин и мужчин на работе, а остальных — только по факту "служил или готов защищать Родину". Также 4% заявили, что в их странах 23 февраля не является праздником.

Это не удивительно.

По данным соцопросов, 60% россиянок придерживаются мнения, что мужчины должны пройти срочную службу "чтобы уметь пользоваться оружием", "стать из маменькиного сына — мужчиной, возмужать", "научиться защищать себя и страну ".

В числе прочих мнений — армия прививает дисциплину и ответственность, позволяет развиться физически и психологически и найти себе армейских друзей.

Отдельно отмечается, что с началом СВО появился новый главный мотив "чтобы имел военные навыки и не погиб на фронте, если призовут". Матери призывников относятся к этому вопросу более прохладно, но считают, что "отслужить в армии необходимо".

Максимально "за" обязательное прохождение мужчинами срочной службы высказались женщины от 25 до 45 лет из сел и маленьких городов, кроме Москвы и Петербурга. В двух столицах за службу мужчин в армии 52% и 56%.

Соцмедиа отметили, что в 2023 году на треть меньше (чем до СВО) россиянок поздравляли неслуживших мужчин.

Как отметили эксперты форума "Индустрия подарков", треть россиянок посчитала — если мужчина не служил в армии или не готов защищать Родину на фронте, то и поздравлять их не с чем.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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