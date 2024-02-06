Взрывной скандал: мэрия Новосибирска попалась на масштабных махинациях с госзакупками

Скандальные отчеты: хронические нарушения в госзакупках мэрии Новосибирска раскрыты аудиторами

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Аудиторы выявили серьезные нарушения в госзакупках мэрии Новосибирска. По данным отчетов, "Гормост" проводил закупки на сумму более 100 млн рублей без наличия собственной контрактной службы.

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Как сообщает издание "Акценты", документация о закупках не хранилась, что могло быть сделано с целью скрыть незаконные действия. Заключение контрактов с единственным поставщиком и завышение проектно-сметной стоимости также были обнаружены.

Мэрия пыталась избежать обязательных торгов, дробя закупки на однотипные и снижая стоимость каждой до 600 тыс рублей. Крупные закупки проводились в обход закона через управление дорожного строительства и департамент транспорта, как самостоятельно, так и через подведомственные учреждения.