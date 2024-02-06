Писателя Бориса Акунина* заочно арестовали по обвинению в призывах к терроризму

Живущего за рубежом Бориса Акунина* заочно арестовали в России

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Автора романов про Эраста Фандорина Бориса Акунина* арестовали заочно. Писатель с 2014 года живёт в Лондоне.

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Обвинения Акунину* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) предъявили в декабре прошлого года после того, как литератор стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса. МВД РФ объявило Акунина в розыск.

Писателя арестовали заочно на два месяца по обвинению в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии.

* признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов