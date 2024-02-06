Автора романов про Эраста Фандорина Бориса Акунина* арестовали заочно. Писатель с 2014 года живёт в Лондоне.
Обвинения Акунину* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) предъявили в декабре прошлого года после того, как литератор стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса. МВД РФ объявило Акунина в розыск.
Писателя арестовали заочно на два месяца по обвинению в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии.
* признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.