Перевозку взрывчатого вещества по направлению из Одессы в Воронеж организовал украинский депутат Андрей Шарашидзе. Информацию приводит Служба госбезопасности Грузии.
KP.RU 5 февраля сообщила о том, что Служба госбезопасности задержала груз со взрывными устройствами. Взрывчатка содержала один детонатор и шесть спецключей. Общий вес вещества составил 14 кг.
Ранее сообщалось о том, что житель Бурятии угрожал взрывами в полицейских участках Петербурга. Дополнительно, пять анонимных электронных писем с угрозами о заложенных бомбах были отправлены на почту различных учреждений города, якобы от студентки Петровского колледжа.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.