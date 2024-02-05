Депутат Рады организовал перевозку взрывчатки из России в Грузию

СББ Грузии: Перевозку взрывчатки для теракта в России организовал депутат Рады

Перевозку взрывчатого вещества по направлению из Одессы в Воронеж организовал украинский депутат Андрей Шарашидзе. Информацию приводит Служба госбезопасности Грузии.

Фото: ФСБ РФ

KP.RU 5 февраля сообщила о том, что Служба госбезопасности задержала груз со взрывными устройствами. Взрывчатка содержала один детонатор и шесть спецключей. Общий вес вещества составил 14 кг.

Ранее сообщалось о том, что житель Бурятии угрожал взрывами в полицейских участках Петербурга. Дополнительно, пять анонимных электронных писем с угрозами о заложенных бомбах были отправлены на почту различных учреждений города, якобы от студентки Петровского колледжа.