Житель Бурятии "заминировал" отделы полиции в Петербурге

Житель Бурятии, находящийся на учете в психоневрологическом диспансере, предупредил о заминировании отделов полиции в Санкт-Петербурге через звонок на номер 112.
Дополнительно, пять анонимных электронных писем с угрозами о заложенных бомбах были отправлены на почту различных учреждений города, якобы от студентки Петровского колледжа. Об этом сообщает Петербург2.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в девяти объектах, но взрывчатку не обнаружили. Эвакуация была проведена в одной из школ. Вопрос о возбуждении уголовных дел находится на рассмотрении.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.