Житель Бурятии "заминировал" отделы полиции в Петербурге

Житель Бурятии угрожает взрывами в полицейских участках Петербурга

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Бурятии, находящийся на учете в психоневрологическом диспансере, предупредил о заминировании отделов полиции в Санкт-Петербурге через звонок на номер 112.

Фото: Нацполиция Украины

Дополнительно, пять анонимных электронных писем с угрозами о заложенных бомбах были отправлены на почту различных учреждений города, якобы от студентки Петровского колледжа. Об этом сообщает Петербург2.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в девяти объектах, но взрывчатку не обнаружили. Эвакуация была проведена в одной из школ. Вопрос о возбуждении уголовных дел находится на рассмотрении.