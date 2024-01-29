На постельном белье не будет желтых пятен, если воспользоваться этими 4 бабушкиными способами

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

У каждой хозяйки, вероятно, найдется комплект постельного белья, которым неприятно пользоваться из-за наличия желтых пятен, а стиральная машина не всегда справляется с их удалением.

Фото: commons.wikimedia. org by Brandon.wiggins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Прежде чем отчаиваться и отправлять простыню в отделение тряпок, имеет смысл опробовать несколько эффективных методов стирки белья, которые помогали нашим бабушкам.