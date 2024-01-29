На постельном белье не будет желтых пятен, если воспользоваться этими 4 бабушкиными способами

У каждой хозяйки, вероятно, найдется комплект постельного белья, которым неприятно пользоваться из-за наличия желтых пятен, а стиральная машина не всегда справляется с их удалением.
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Прежде чем отчаиваться и отправлять простыню в отделение тряпок, имеет смысл опробовать несколько эффективных методов стирки белья, которые помогали нашим бабушкам.
Смешайте 1 стакан стирального порошка с 1 стаканом сухого средства для мытья посуды из посудомоечной машины. Нагрейте воду в большой кастрюле, после чего перелейте ее в таз или ванну, добавьте указанные средства. Замочите постельное белье в воде в течение полутора часов, затем загрузите в стиральную машину и постирайте в режиме "пух".
Обработайте желтые пятна "Белизной" или "Доместосом" в течение полутора часов, затем постирайте постельное белье в машинке. Эти средства отлично отбеливают вещи.
Замочите белье в смеси соды и соли, затем постирайте в стиральной машине.
Замочите белье в горячей воде с добавлением нашатырного спирта. Этот метод даже в самых труднодоступных случаях может оказаться эффективным. Достаточно нескольких капель спирта.
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