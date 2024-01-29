Эксперт о "красных флагах" в отношениях: когда пора расстаться

Психолог рассказала, когда стоит прекращать отношения

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова в эксклюзивной беседе с ИА RuNews24 рассказала о понятии "красных флагов" в отношениях. "Красными флагами" называют поступки и фразы, являющиеся признаками неудачных и абьюзивных отношений.

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Эксперт выделила три основных пункта, при которых стоит завершить отношения, включая потерю любви, чувство нарушения личных границ и сложность принятия некоторых черт партнера.

Кроме того, психолог выразила свою позицию относительно "советов по отношениям" в социальных сетях, предупреждая о вредной пропаганде чрезмерной концентрации на себе.