Эксперт о "красных флагах" в отношениях: когда пора расстаться

Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова в эксклюзивной беседе с ИА RuNews24 рассказала о понятии "красных флагов" в отношениях. "Красными флагами" называют поступки и фразы, являющиеся признаками неудачных и абьюзивных отношений.
Эксперт выделила три основных пункта, при которых стоит завершить отношения, включая потерю любви, чувство нарушения личных границ и сложность принятия некоторых черт партнера.
Кроме того, психолог выразила свою позицию относительно "советов по отношениям" в социальных сетях, предупреждая о вредной пропаганде чрезмерной концентрации на себе.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.