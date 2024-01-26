Росстат: население России в прошлом году снизилось на 244 тыс. человек

Росстат зафиксировал снижение населения России в прошлом году на 244 тыс. человек

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В Росстате сообщили о том, что численность населения России на 1 января 2024 года составила 146,204 млн человек. Информация следует из предварительной оценки Росстата. Она была опубликована 25 января.

Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

За 2022 год население страны снизилось на 532,6 тыс. человек. В РБК отметили, что отрицательная динамика показала замедление.

Отмечается, что наибольшее сокращение населения фиксировалось в Кемеровской и Нижегородской областях — минус 20,2 тыс. и 20 тыс. человек соответственно.

Информация по Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областям не учитывается.

Ранее сообщалось о том, что риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на недвижимость до конца года. Стоимость вторичного жилья в России может снизиться до конца года. Падение цен зависит от того, как долго в стране будет сохранятся повышенная ключевая ставка.