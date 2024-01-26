Когда подешевеет жильё в России: отвечает риелтор

Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на недвижимость до конца года

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость вторичного жилья в России может снизиться до конца года. Падение цен зависит от того, как долго в стране будет сохранятся повышенная ключевая ставка, заявил Pravda.Ru вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

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Зависит оттого, сколько эта повышенная ставка будет существовать. Если как минимум до осени или до конца года, значит, до осени и до конца года цены на вторичном рынке будут снижаться, — сказал он.

Если говорить о рынке новостроек, то первое полугодие, скорее всего, сохранится устойчивый спрос и с ценами ничего происходить не будет, наоборот, они могут подрасти, заметил собеседник Pravda.Ru.

Во втором квартале, прямо накануне завершения льготной ипотеки на все новостройки во всех районах, которые не носят адресного характера. А если будет заявлено, что эта ипотека не будет пролонгирована, то, конечно, это приведет к некоторому ажиотажному спросу на рынке новостроек. А дальше будет плохая ситуация для рынка новостроек, потому что такой поддержки с субсидированной ипотекой уже этого рынка не будет. Соответственно, там начнут цены снижаться, причем, гораздо быстрее, чем на рынке вторичного жилья, — заключил Апрелев.

В последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку в декабре 2023 года. В общей сложности за полгода она выросла с 7,5 до 16 процентов. Основными причинами повышения были названы вновь возросшие инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.



