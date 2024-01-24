Названа причина агрессивного поведения волков в Курганской и Тюменской областях

Биолог Орлова назвала заражение бешенством причиной нападения волков на пенсионерку в Курганской области

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В результате нападения волков в Курганской области 23 января трагически погибла жительница.

Фото: Openverse by Dennis from Atlanta is licensed under CC BY-SA 2.0

Пенсионерка, занимавшаяся скандинавской ходьбой в лесу, столкнулась с хищниками, пришедшими из Тюменской области за косулями. Помимо этого инцидента, еще трое жителей поселка Курорт Озеро Медвежье получили травмы в результате атаки волков. Медики в настоящее время предоставляют им необходимую помощь.

По предварительной информации, агрессивное поведение волков вызвано бешенством. Эксперт, биолог Мария Орлова утверждает, что имеет место быть заражение волков бешенством от косуль, за которыми они следовали в миграции. Очаги бешенства в настоящее время присутствуют в Свердловской и Тюменской областях, сообщает tmn.aif.ru.

Мария Орлова подчеркивает, что лисы и волки являются основным резервуаром бешенства, и необходимы превентивные меры безопасности, включая вакцинацию. В случае контакта с слюной зараженного животного, важно немедленно обратиться к врачу для обработки раны и проведения лечения. В экстренных ситуациях, связанных с возможным заражением, принятие мер предосторожности становится крайне важным аспектом для сохранения здоровья.