Председатель Гайворонский предложил обучать школьников основам сельского хозяйства

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Необходимо воспитывать у детей привычку к труду в рамках учебных занятий. Председатель Облпрофсоюза образования Ростовской области Владимир Гайворонский предложил знакомить школьников с сельскохозяйственной деятельностью на уроках труда. Планируется утвердить новую образовательную программу к марту 2024 года, при этом уроки труда для мальчиков и девочек будут проводиться отдельно.

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Такая практика была распространена в советские годы, когда мальчиков обучали работе с инструментами, а девочек – рукоделию и приготовлению блюд. Владимир Гайворонский высказывает мнение, что образовательная программа для уроков труда должна адаптироваться к потребностям каждого региона.

Он подчеркивает, что Ростовская область является сельскохозяйственным регионом, поэтому было бы полезно ознакомить школьников с работой сельскохозяйственной техники. Мальчиков можно обучать робототехнике, а девочек – готовить традиционные блюда региона. Для успешной реализации этой идеи необходимо разработать единые требования к урокам труда и обеспечить соответствующее оборудование в школьных кабинетах, сообщает rostovgazeta.ru.

Гайворонский подчеркивает важность усиления гендерной роли мужчин и женщин на уроках труда в соответствии с утвержденными президентом духовно-нравственными ценностями.