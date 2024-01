Your browser does not support the audio element.

Воздушную тревогу объявили дважды в Сеавастополе 5 января, движение по крымскому мосту было перерыто. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

Фото: wikimedia.org by This photograph was taken with a Canon PowerShot SX40 IS is licensed under CC BY-SA 3.0