В Севастополе дважды объявили воздушную тревогу 5 января

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Воздушную тревогу объявили дважды в Сеавастополе 5 января, движение по крымскому мосту было перерыто. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

Фото: wikimedia.org by This photograph was taken with a Canon PowerShot SX40 IS is licensed under CC BY-SA 3.0

Также в городе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта.

В 12:56 воздушная тревога была отменена, сообщается в канале.

Ранее сообщалось о том, что вечером 3 января нанесён новый ракетный удар боевой авиацией России по Харькову. Судя по поступающей информации, начался следующий этап российских ударов по украинской военной инфраструктуре.