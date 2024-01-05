Воздушную тревогу объявили дважды в Сеавастополе 5 января, движение по крымскому мосту было перерыто. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.
Также в городе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта.
В 12:56 воздушная тревога была отменена, сообщается в канале.
Ранее сообщалось о том, что вечером 3 января нанесён новый ракетный удар боевой авиацией России по Харькову. Судя по поступающей информации, начался следующий этап российских ударов по украинской военной инфраструктуре.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.