Маск назвал плохой идеей вторжение в Россию, вспомнив войну 1812 года

Предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что вторжение в Россию не является "хорошей идеей". Соответствующе собщение опубликовано в соцсети X (Twitter).

Фото: Соц.сети Илона Маска

Маск таким образом прокомментировал пост, в котором речь шла о вторжении в Россию в 1812 году Наполеона. Французская армия тогда бежала с наступлением зимних холодов.

ТАСС сообщает о том, что Маск пошутил, что Франция неудачно выбрал время года для наступления.

Известно, что в ноябре 2023 года Маск дал совет лидеру Украины Владимиру Зеленскому не отправлять молодых людей "умирать в окопах". По его словам, этого не следует делать независимо от того, состоятся ли переговоры с Россиией или нет.

Ранее сообщалось о том, что американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что в любом затяжном конфликте побеждает страна, которая может производить боеприпасы меньшими затратами, но долгое время и в больших масштабах.