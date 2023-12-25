Маск считает экономическую мощь залогом успешного ведения войны

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Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что в любом затяжном конфликте побеждает страна, которая может производить боеприпасы меньшими затратами, но долгое время и в больших масштабах. Об этом предприниматель писал в соцсети X (ранее Twitter*).

Фото: Openverse

Маск согласился с ним, добавив, что экономическая мощь выступает залогом успешного ведения войны.

"Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны", — написал миллиардер.

Маск часто выступает с высказываниями, не находящими отклика у представителей Белого дома.

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года