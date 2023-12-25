Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что в любом затяжном конфликте побеждает страна, которая может производить боеприпасы меньшими затратами, но долгое время и в больших масштабах. Об этом предприниматель писал в соцсети X (ранее Twitter*).
Маск согласился с ним, добавив, что экономическая мощь выступает залогом успешного ведения войны.
"Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны", — написал миллиардер.
Маск часто выступает с высказываниями, не находящими отклика у представителей Белого дома.
*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.