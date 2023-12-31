Минздрав сообщил о 24 погибших в Белгороде

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

После обстрела Белгорода силами ВСУ 30 декабря скончалось 24 человека и 107 числятся пострадавшими. Таковы данные на 31 декабря, об этом сообщает Минздрав РФ.

Фото: https://t.me/

Отмечается, что погибло четверо детей.

Кроме того, отмечается, что разрушения выявлены в 37 домах и 453 квартирах.

Ранее сообщалось о том, что Российские Вооружённые силы уничтожили представителей Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинской армии, которые участвовали в планировании и исполнении террористического акта в Белгороде.