После обстрела Белгорода силами ВСУ 30 декабря скончалось 24 человека и 107 числятся пострадавшими. Таковы данные на 31 декабря, об этом сообщает Минздрав РФ.
Отмечается, что погибло четверо детей.
Кроме того, отмечается, что разрушения выявлены в 37 домах и 453 квартирах.
Ранее сообщалось о том, что Российские Вооружённые силы уничтожили представителей Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинской армии, которые участвовали в планировании и исполнении террористического акта в Белгороде.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.