Желающие переселиться в Россию с 1 января будут подтверждать знание русского языка

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Желающие поселиться в России, но проживающие за рубежом граждане с 1 января 2024 года при подаче заявлений будут обязаны подтвердить своё знание русского языка. Такое постановление выпустило правительство России. Его документ опубликован на сайте правовой информации.

Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В Документе говорится, что данное правило действует для всех русских, которые не являются гражданами Белоруссии, Казахстана, Молдовы или Украины.

Подчёркивается, что владение русским языком должно быть на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме. Владение русским языком может быть подтверждено документально.

Кроме того, принимаются документы об образовании, выданные в иностранных государствах, там, где русский язык является одним из государственных языков.

Ранее сообщалось о том, что МВД хочет ввести ряд запретов для нелегальных эмигрантов. Министерство внутренних дел России предложило ограничить нелегальных эмигрантов в ряде прав. В частности, лицам, находящимся на территории страны противозаконно, лишат возможности зарегистрировать автомобиль, оформить брак или открыть банковский счёт.