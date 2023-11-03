Министерство внутренних дел России предложило ограничить нелегальных эмигрантов в ряде прав.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление начальника главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова.
В частности, лицам, находящимся на территории страны противозаконно, лишат возможности зарегистрировать автомобиль, оформить брак или открыть банковский счёт.
Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения, но Казаков надеется на его скорое внесение в Государственную Думу России.
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