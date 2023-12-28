Герой России Липовой предупредил о планах ВСУ испортить Новый год

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, заявил в интервью NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подготовить провокации против России в новогоднюю ночь и в последующие выходные.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Липовой предположил, что ВСУ могут совершить атаки по объектам на территории России, используя морские дроны и беспилотные летательные аппараты.

Он также не исключил возможности попыток отравления россиян, включая военнослужащих, контрафактным алкоголем на территории РФ. Генерал отметил, что российские спецслужбы работают над пресечением подобных провокаций со стороны ВСУ.