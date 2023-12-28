Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, заявил в интервью NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подготовить провокации против России в новогоднюю ночь и в последующие выходные.
Липовой предположил, что ВСУ могут совершить атаки по объектам на территории России, используя морские дроны и беспилотные летательные аппараты.
Он также не исключил возможности попыток отравления россиян, включая военнослужащих, контрафактным алкоголем на территории РФ. Генерал отметил, что российские спецслужбы работают над пресечением подобных провокаций со стороны ВСУ.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.