Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение кабмина о закрытии границы с Россией. Информацию приводит группа региональных изданий Uutissuomalainen.
Заявители потребовали отменить решение финского кабинета министров о закрытии восточной границы "как неконституционные".
Авторы жалобы заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией нарушают свободу передвижения в то время, как в стране действует запрет на дискриминацию.
Известно, что правительство Финляндии закрыло все КПП на границе с Россией.
Ранее в Финляндии заявили о том, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией. У лидеров европейских стран присутствует обеспокоенность в связи с зашедшими в тупик военными действиями на фронте.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.