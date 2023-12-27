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Финны обжаловали в суде закрытие границ с Россией

0:51
Общество

Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение кабмина о закрытии границы с Россией. Информацию приводит группа региональных изданий Uutissuomalainen.

Финны обжаловали в суде закрытие границ с Россией
Фото: Creativecommons by by [email protected] is licensed under by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

Заявители потребовали отменить решение финского кабинета министров о закрытии восточной границы "как неконституционные".

Авторы жалобы заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией нарушают свободу передвижения в то время, как в стране действует запрет на дискриминацию.

Известно, что правительство Финляндии закрыло все КПП на границе с Россией.

Ранее в Финляндии заявили о том, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией. У лидеров европейских стран присутствует обеспокоенность в связи с зашедшими в тупик военными действиями на фронте.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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