Финны обжаловали в суде закрытие границ с Россией

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение кабмина о закрытии границы с Россией. Информацию приводит группа региональных изданий Uutissuomalainen.

Заявители потребовали отменить решение финского кабинета министров о закрытии восточной границы "как неконституционные".

Авторы жалобы заявили, что решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией нарушают свободу передвижения в то время, как в стране действует запрет на дискриминацию.

Известно, что правительство Финляндии закрыло все КПП на границе с Россией.

Ранее в Финляндии заявили о том, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией. У лидеров европейских стран присутствует обеспокоенность в связи с зашедшими в тупик военными действиями на фронте.